Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 ЗлатановЧемпионат 04:26
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён. В команде все позиции на поле занял сам швед.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Финансы
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций
Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Политика
Захарова связала инцидент на «Рустави 2» с последним боем Саакашвили
Инцидент с оскорблениями российских властей в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» может быть связан с политикой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 08:16
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Политика
Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина
Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Космос
Китай завершил создание марсохода, сообщили СМИ
Обновлено в 01:37
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55