Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 ЗлатановЧемпионат 04:26

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён. В команде все позиции на поле занял сам швед.
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Ибрагимович составил символическую сборную, поставив себя на каждую позицию

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Ибрагимович составил идеальную команду, в которую вошел только сам футболист

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Ибрагимович составил символическую сборную всех времен из самого себя

Газета.Ru04:51

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

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Ибрагимович составил сборную всех времён, назвав лишь одно имя

Евро-футбол.ру03:19

Златан Ибрагимович назвал свою версию дрим-тим. В ней 11 Златанов Ибрагимовичей

Спорт-Экспресс03:01

Ибрагимович собрал символическую сборную всех времен. В ней 11 Златанов, тренер тоже он

Sport24.ru04:01
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ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
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В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
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УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
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Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

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В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

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СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

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Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

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Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

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По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
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Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
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На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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