Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 ЗлатановЧемпионат 04:26
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён. В команде все позиции на поле занял сам швед.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Футбол
Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева
Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Общество
«Макдоналдс» в России могут оштрафовать из-за шестирублёвого соуса
Санкт-Петербургское управление ФАС признало компанию виновной в нарушении закона о рекламе. А причиной всему стал обычный соус за 6 рублей.
Обновлено в 11:51
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Общество
Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро
Прядь волос Наполеона продали на аукционе Osenat в Фонтенбло за 18650 евро, сообщает actu.fr.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Министр экономики ФРГ обосновал необходимость «Северного потока-2»
Как пояснил Альтмайер, «речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки», что очень важно с учетом того, что потребность экономики ФРГ в природном газе в ближайшие годы существенно вырастет.
Обновлено в 05:28
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено в 07:39
Общество
Бывшая жена Маккартни добилась рекордной выплаты по иску против компании Мердока
Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз объявила о том, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку.
Обновлено в 09:03
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Футбол
Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать
Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На парковке в Новосибирске нашли крокодила
В Новосибирске на автомобильной парковке нашли крокодила, который сбежал из гастролирующего цирка-шапито, сообщает NGS.ru.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа
Полузащитник «Ганновера» Уолас попал в сферу интересов нескольких клубов.
Обновлено в 11:18
Политика
ВГТРК позвала в студию в Москву украинских участников телемоста
Украинский вещатель объявил об отмене телемарафона из-за угроз своим сотрудникам и их близким.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25