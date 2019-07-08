Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён. В команде все позиции на поле занял сам швед.

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Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

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