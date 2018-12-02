Футбол

Ибрагимович составил «команду мечты», включив в неё себя
Чемпионат
вчера в 19:14

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал свою версию символической сборной мира. На позицию центрального форварда он поставил самого себя.
Чемпионатвчера в 19:14

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Роналдинью, Месси и сам Златан вошли в команду мечты Ибрагимовича

Sportbox.RU00:33

Роналдинью, Месси и сам Златан вошли в команду мечты Ибрагимовича

Матч ТВ00:33

Ибрагимович составил «команду мечты». В ней есть Златан, Месси и зачеркнутый Де Хеа

Бомбардир.рувчера в 23:53

Ибрагимович составил «команду мечты», включив в неё себя

Чемпионатвчера в 19:14

Экс-защитник «Динамо» попал в команду мечты Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 18:45

Ибрагимович включил себя в собствнную «дрим-тим»

Спорт-Экспрессвчера в 15:42

Ибрагимович составил «дрим-тим». В нее вошли Месси, Роналдиньо и сам Златан

Sport24.ruвчера в 18:26
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