Футбол
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал свою версию символической сборной мира. На позицию центрального форварда он поставил самого себя.
Чемпионатвчера в 19:14
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Ибрагимович составил «команду мечты». В ней есть Златан, Месси и зачеркнутый Де Хеа
Бомбардир.рувчера в 23:53
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Футбол
Сантьяго Солари: «Бэйл устал и чувствует дискомфорт»
Обновлено в 00:05
Футбол
«МЮ» больше всех пропустил со стандартов в нынешнем сезоне АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграл на выезде вничью с «Саутгемптоном» (2:2). Один из голов манкунианцы пропустили после штрафного удара.
Обновлено в 00:30
Футбол
Беленов отразил пенальти во втором матче подряд
"Уфа" сыграла вничью с "Анжи" в матче 16-го тура премьер-лиги (0:0). На 77-й минуте встречи голкипер "горожан" Александр Беленов отразил пенальти, который пробивал хавбек махачкалинского клуба Владислав Кулик.
Обновлено в 00:52
Футбол
«Сампдория» разгромила «Болонью» в матче Серии А
«Сампдория» одержала победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Аленичев: недоволен ничьей с «Ахматом», «Енисей» заслуживал победы
Знаете, я недоволен результатом. Считаю, сегодня мы заслужили победу. Тот курьёзный гол, который «Енисей» пропустил, не сломил команду.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
Игроки «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной»
Футболисты "Ювентуса" почтили память бывшего защитника "Фиорентины" Давиде Астори перед матчем 14-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
«Хоффенхайм» и «Шальке» сыграли вничью, забив друг другу с пенальти
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Шальке». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска
Рашид Рахимов, главный тренер "Ахмата", раскритиковал тех, кто измерял температуру перед матчем с "Енисеем" в Красноярске (1:1).
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Лилль — Лион 2:2
"Лилль" и "Лион" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Франции (2:2). Решающий мяч на 86-й минуте забил нападающий гостей Мусса Дембеле.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
Владимир Федотов – об отмене матча с «Крыльями»: «Игра не стоит свеч»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено вчера в 10:14
Футбол
Франк Лебеф: «В мое время Неймар за симуляции отправился бы в лазарет»
Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара за постоянные симуляции.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Главный тренер «Вердера»: «Мы проиграли сильному сопернику»
Главный тренер «Вердера» Флориан Кохфельдт высказался о поражении от «Баварии» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
Нико Ковач: «Могли забить „Вердеру“ еще 6-7 голов»
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итоги матча бундеслиги с "Вердером" (2:1).
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Аршавин попал в число 22 лучших футболистов Казахстана
Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин признан одним из лучших игроков чемпионата Казахстана в сезоне-2018.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Раньери: «Я сделаю всё, чтобы спасти „Фулхэм“»
Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери верит, что ему будет по силам спасти команду от вылета из АПЛ.
Обновлено вчера в 17:01