Футбол

Ибрагимович составил «команду мечты», включив в неё себя
Чемпионат
вчера в 19:14

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал свою версию символической сборной мира. На позицию центрального форварда он поставил самого себя.
Чемпионатвчера в 19:14

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Роналдинью, Месси и сам Златан вошли в команду мечты Ибрагимовича

Sportbox.RU00:33

Роналдинью, Месси и сам Златан вошли в команду мечты Ибрагимовича

Матч ТВ00:33

Ибрагимович составил «команду мечты». В ней есть Златан, Месси и зачеркнутый Де Хеа

Бомбардир.рувчера в 23:53

Ибрагимович составил «команду мечты», включив в неё себя

Чемпионатвчера в 19:14

Экс-защитник «Динамо» попал в команду мечты Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 18:45

Ибрагимович включил себя в собствнную «дрим-тим»

Спорт-Экспрессвчера в 15:42

Ибрагимович составил «дрим-тим». В нее вошли Месси, Роналдиньо и сам Златан

Sport24.ruвчера в 18:26
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Футбол

Сантьяго Солари: «Бэйл устал и чувствует дискомфорт»

Обновлено в 00:05
Футбол

«МЮ» больше всех пропустил со стандартов в нынешнем сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграл на выезде вничью с «Саутгемптоном» (2:2). Один из голов манкунианцы пропустили после штрафного удара.
Обновлено в 00:30
Футбол

Беленов отразил пенальти во втором матче подряд

"Уфа" сыграла вничью с "Анжи" в матче 16-го тура премьер-лиги (0:0). На 77-й минуте встречи голкипер "горожан" Александр Беленов отразил пенальти, который пробивал хавбек махачкалинского клуба Владислав Кулик.
Обновлено в 00:52
Футбол

«Сампдория» разгромила «Болонью» в матче Серии А

«Сампдория» одержала победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Аленичев: недоволен ничьей с «Ахматом», «Енисей» заслуживал победы

Знаете, я недоволен результатом. Считаю, сегодня мы заслужили победу. Тот курьёзный гол, который «Енисей» пропустил, не сломил команду.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол

Игроки «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной»

Футболисты "Ювентуса" почтили память бывшего защитника "Фиорентины" Давиде Астори перед матчем 14-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол

«Хоффенхайм» и «Шальке» сыграли вничью, забив друг другу с пенальти

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Шальке». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол

Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска

Рашид Рахимов, главный тренер "Ахмата", раскритиковал тех, кто измерял температуру перед матчем с "Енисеем" в Красноярске (1:1).
Обновлено вчера в 21:24
Футбол

Лилль — Лион 2:2

"Лилль" и "Лион" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Франции (2:2). Решающий мяч на 86-й минуте забил нападающий гостей Мусса Дембеле.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Владимир Федотов – об отмене матча с «Крыльями»: «Игра не стоит свеч»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено вчера в 10:14
Футбол

Франк Лебеф: «В мое время Неймар за симуляции отправился бы в лазарет»

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара за постоянные симуляции.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол

Главный тренер «Вердера»: «Мы проиграли сильному сопернику»

Главный тренер «Вердера» Флориан Кохфельдт высказался о поражении от «Баварии» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол

Нико Ковач: «Могли забить „Вердеру“ еще 6-7 голов»

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итоги матча бундеслиги с "Вердером" (2:1).
Обновлено вчера в 19:25
Футбол

Аршавин попал в число 22 лучших футболистов Казахстана

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин признан одним из лучших игроков чемпионата Казахстана в сезоне-2018.
Обновлено вчера в 17:23
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Раньери: «Я сделаю всё, чтобы спасти „Фулхэм“»

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери верит, что ему будет по силам спасти команду от вылета из АПЛ.
Обновлено вчера в 17:01
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Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведенных сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
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Андрес Иньеста
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
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