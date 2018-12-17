Футбол

Ибрагимович сообщил, что остается в MLS
Soccer.ru
08:33

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон. В своем "твиттере" швед выложил видео, которое подписал "MLZ, я еще не закончил с тобой".
Soccer.ru08:33

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Златан Ибрагимович: «МЛС, я с тобой еще не закончил»

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Ибрагимович намекнул, что останется в MLS

Советский спорт10:35

Ибрагимович: MLS, я с тобой ещё не закончил

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Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Спорт-Экспресс09:49

Ибрагимович сообщил, что остается в MLS

Soccer.ru08:33

Златан Ибрагимович: «МЛС, я с тобой еще не закончил»

Sports.ru09:04

«Я еще с вами не закончил». Златан остается в «Гэлакси»

Sport24.ru07:52
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
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