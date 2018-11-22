Футбол

Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»
Газета.Ru
09:18

Нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжит свою карьеру в Италии, сообщает "Советский спорт". По сообщениям издания Sport Mediaset, шведский форвард согласовал контракт с "Миланом".
Газета.Ru09:18

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Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Газета.Ru09:18

Ибрагимович подпишет с «Миланом» контракт на 6 месяцев

Советский спорт08:57

СМИ: Ибрагимович согласовал с «Миланом» контракт на шесть месяцев

Матч ТВ08:42

СМИ: Ибрагимович согласовал с «Миланом» контракт на шесть месяцев

Sportbox.RU08:42

Ибрагимович согласовал с «Миланом» контракт на полгода

Чемпионат08:32

Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом». Его зарплата составит 2,2 млн евро

Sport24.ru08:14

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Спорт-Экспресс10:04
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Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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