Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLSRT на русском вчера в 15:36
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
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Златан ударом локтя сломал скулу игроку «Лос-Анджелеса». Шведу грозит дисквалификация
Sport24.ruвчера в 14:51
Ибрагимович сломал скулу защитнику «Лос-Анджелеса». Форварда могут дисквалифицировать
Спорт-Экспрессвчера в 15:30
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
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