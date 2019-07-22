В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Экономика Банки полюбили давать кредиты подросткам Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Происшествия В Екатеринбурге подожгли машину члена «Единой России» У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Светлана Лобода поделилась видео с дочерью, танцующей на палубе яхты Светлана Лобода выложила Instagram милое видео с дочерью. В нем Евангелина продемонстрировала умение танцевать восточные танцы.

Футбол «Ювентус» готовит предложение по трансферу Неймара Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo.

Происшествия На проспекте Стачек горит квартира над банком Во вторник, 23 июля, в доме №88 по проспекту Стачек случился пожар. На четвертом этаже дома полыхает квартира.

Политика Результаты партии Порошенко ухудшились Партия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» по итогам обработки 93 процентов бюллетеней на выборах в Верховную Раду обошла партию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Кино Умер актер бондианы Дэвид Хедисон В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».

Происшествия Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации «Интерфакс» отмечает, что накануне из-за поломки самолета AzurAir на 16 часов был задержан рейс из Шереметьево в Анталью, а также на 13 часов — самолет из турецкого аэропорта в Москву.

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в России Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Происшествия Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.

Политика СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.

Авто Производство УАЗ «Патриот» могут перенести из Ульяновска в Елабугу Новое поколение модели УАЗ «Патриот» будет выпускаться не в Ульяновске, а на заводе группы Sollers в Елабуге.

Авто Новое поколение Audi R8 электрифицируют Немецкая компания подтвердила намерения электрифицировать следующую генерацию R8.

Армия и оружие СК возбудил серию уголовных дел из-за обстрела Донбасса Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении 6 уголовных дел по фактам обстрела украинской армией мирного населения на Донбассе.