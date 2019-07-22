Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLSRT на русском вчера в 15:36

В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
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Ибрагимович сломал скулу защитнику «Лос-Анджелеса». Форварда могут дисквалифицировать

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Златан ударом локтя сломал скулу игроку «Лос-Анджелеса». Шведу грозит дисквалификация

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Ибрагимовичу грозит дисквалификация. Он сломал сопернику лицевую кость

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СМИ: Ибрагимовича могут дисквалифицировать за нанесение травмы сопернику

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Ибрагимович проломил череп сопернику в матче MLS

Чемпионатвчера в 15:16
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Общество

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Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов

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Обновлено в 05:11
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Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

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Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

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Обновлено в 04:33
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Физики из России открыли новое необычное свойство графена

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Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
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Telegram показал лучший рост продаж среди соцсетей и мессенджеров

Уточняется, что рынок онлайн-продаж через соцсети и мессенджеры в России за первую половину этого года достиг 60 млрд рублей.
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Политика

Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ

Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
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Футбол

Зидан ответил на критику агента Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
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Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло до 12

Обновлено в 04:40
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Экономика

Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
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Трамп договорился с конгрессом по госдолгу

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Робота «Федора» доставили на Байконур

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По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, арбитр матча между «Ростовом» и «Спартаком» допустил две результативные ошибки.
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Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум

В Россию за январь-апрель 2019 года прибыло 98 тысяч мигрантов. Показатель обновил максимум за последние десять лет.
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Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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