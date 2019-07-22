Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLSRT на русском 15:36
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
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В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
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В продукты россиян добавят панцири саранчи
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Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
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В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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МИД РФ прокомментировал результаты выборов в Раду
Дипведомство считает, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей МИД РФ считает, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей, о чем свидетельствуют результаты выборов в Верховную раду.
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В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
Обновлено в 17:06
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Цоя
У группы Metallica в туре Worldwired есть традиция играть на своих концертах за границей песни местных групп, сообщает TJ.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад
Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.
Обновлено в 07:00
Происшествия
СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
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Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней
США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
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Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
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Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.
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Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
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