Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLSRT на русском 15:36

В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
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Златан ударом локтя сломал скулу игроку «Лос-Анджелеса». Шведу грозит дисквалификация

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