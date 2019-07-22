Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLSRT на русском 15:36
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
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Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов
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Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
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