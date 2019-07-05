Футбол
Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилииРоссийская газета 03:53
Шведский нападающий клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сделал дубль в матче против "Торонто". Но главным событием матча стала футболка игрока. Досадные ошибки администраторов клубов и специалистов, отвечающих за нанесение фамилий игроков на футболках случаются нечасто.
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