Шведский нападающий клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сделал дубль в матче против "Торонто". Но главным событием матча стала футболка игрока. Досадные ошибки администраторов клубов и специалистов, отвечающих за нанесение фамилий игроков на футболках случаются нечасто.

Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии

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