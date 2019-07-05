Футбол
Ибрагимович сделал дубль в MLS с неправильной фамилией на футболкеСпорт-Экспресс 05:35
Производители формы "Лос-Анджелес Гэлакси" допустили ошибку в написании фамилии лидера атак команды Златана Ибрагимовича. 37-летний швед в последнем матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто" (2:0) вышел на поле в футболке с фамилией "IRBAHIMOVIC".
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