Футбол
Ибрагимович считает Погба и Рэшфорда будущим «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:00
Хочет играть на уровне в каждом матче. Рэшфорд — будущее «Манчестер Юнайтед». Вначале я считал его индивидуалистом, а сейчас он больше играет на команду.
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Хоккей
Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева
Обновлено в 10:27
Общество
В России изменят правила продажи бензина
Минпромторг РФ подготовил документы, согласно которым в России ужесточат правила продажи бензина и дизельного топлива, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором
По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Петербурге по делу о БАДах проводятся обыски
В Северной столице сотрудники правоохранительных органов во вторник, 19 марта, начали проводить обыски по делу о биологически активных добавках (БАДах), сообщает 78.ru со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика
Матвиенко назвала неожиданной отставку Назарбаева
Обновлено в 10:53
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика
Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини
Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.
Обновлено в 07:03
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Десятки Су-35 отправятся в Египет
Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 03:30
Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика
Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами
Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Политика
Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова
Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Футбол
Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»
Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы
Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Общество
Познер назвал отличие русских от европейцев
Телеведущий Владимир Познер считает, что россияне отличаются от западных людей отношением к закону, а именно презрением к нему по достижении высокого социального положения.
Обновлено в 06:57