Футбол

Ибрагимович считает Погба и Рэшфорда будущим «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:00

Хочет играть на уровне в каждом матче. Рэшфорд — будущее «Манчестер Юнайтед». Вначале я считал его индивидуалистом, а сейчас он больше играет на команду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ибрагимович: став тренером «МЮ», я бы напомнил всем, что Фергюсона нет в клубе

Чемпионат10:44

Ибрагимович: «В „МЮ“ все сравнивают с эрой Фергюсона. Но Фергюсона там больше нет»

Sport24.ru03:40

Ибрагимович: «Бывшие игроки „Манчестер Юнайтед“ недовольны, потому что они больше не выступают за клуб»

Sport.ru02:43

Златан Ибрагимович: «В „МЮ“ все рассматривают через призму эпохи Фергюсона. Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон»

Sports.ru04:23

Ибрагимович: «Ветераны МЮ всё время жалуются, потому что их там уже нет»

Soccer.ru00:37

Ибрагимович назвал главные козыри «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 18:42

Ибрагимович: «Погба может стать лучшим полузащитником мира»

ProstoProSportвчера в 15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Хоккей

Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева

Обновлено в 10:27
Общество

В России изменят правила продажи бензина

Минпромторг РФ подготовил документы, согласно которым в России ужесточат правила продажи бензина и дизельного топлива, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 03:31
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором

По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Петербурге по делу о БАДах проводятся обыски

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов во вторник, 19 марта, начали проводить обыски по делу о биологически активных добавках (БАДах), сообщает 78.ru со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Политика

Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика

Матвиенко назвала неожиданной отставку Назарбаева

Обновлено в 10:53
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика

Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини

Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.
Обновлено в 07:03
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

Десятки Су-35 отправятся в Египет

Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 03:30
Энергетика

Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС

«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика

Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами

Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Политика

Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова

Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Футбол

Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»

Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы

Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено в 10:48
Общество

Познер назвал отличие русских от европейцев

Телеведущий Владимир Познер считает, что россияне отличаются от западных людей отношением к закону, а именно презрением к нему по достижении высокого социального положения.
Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное