Футбол

Ибрагимович считает Погба и Рэшфорда будущим «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:00

Хочет играть на уровне в каждом матче. Рэшфорд — будущее «Манчестер Юнайтед». Вначале я считал его индивидуалистом, а сейчас он больше играет на команду.
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Ибрагимович: «Бывшие игроки „Манчестер Юнайтед“ недовольны, потому что они больше не выступают за клуб»

Sport.ru02:43

Златан Ибрагимович: «В „МЮ“ все рассматривают через призму эпохи Фергюсона. Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон»

Sports.ru04:23

Ибрагимович: ветераны «МЮ» всё время жалуются, потому что в клубе их больше нет

Чемпионат01:30

Ибрагимович: «В „МЮ“ все сравнивают с эрой Фергюсона. Но Фергюсона там больше нет»

Sport24.ru03:40

Ибрагимович: «Ветераны МЮ всё время жалуются, потому что их там уже нет»

Soccer.ru00:37

Ибрагимович назвал главные козыри «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 18:42

Ибрагимович: «Погба может стать лучшим полузащитником мира»

ProstoProSportвчера в 15:11
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Происшествия

Найденная в Утрехте записка говорит о террористических мотивах стрелка

По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.
Обновлено в 09:19
Политика

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
Обновлено в 09:23
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Авто

В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia

Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Общество

Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика

«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов

Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Авто

Кен Блок примет участие в гонках на фургоне Ford Transit

Фургоны Ford Transit для Блока и его команды Hoonigan Racing были модернизирован компанией компания Galpin Auto Sports.
Обновлено в 05:27
Футбол

Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стеклом

Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Британская полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим людям

Британские полицейские ведут переговоры с мужчиной, который заперся в машине на юге Лондона и утверждает, что он вооружен, и угрожает "причинить вред другим людям".
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Политика

Москалькова вылетит в Киев на суд по делу Вышинского

Обновлено в 09:15
Наука

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Общество

Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу

Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Общество

Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам

Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России

Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Космос

Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент

Обновлено в 08:00
Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения

"Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин", - сообщила Волк.
Обновлено в 04:35
Недвижимость

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Единоборства

Шлеменко 4 мая в Челябинске встретится с экс-бойцом UFC Андраде

Россиянин Александр Шлеменко 4 мая в Челябинске проведет схватку с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Вискарди Андраде, сообщили РИА Новости в пресс-службе промоутерской компании RCC.
Обновлено в 09:14
Спорт

Большунов рассказал, за счет чего сохранил силы на конец сезона

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него остались силы на концовку сезона из-за тяжелых тренировок в летний внесоревновательный период.
Обновлено в 07:25
Кино

Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Матери Марии Порошиной вызвали скорую

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3

На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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