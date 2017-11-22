Футбол
Ибрагимович считает Погба и Рэшфорда будущим «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:00
Хочет играть на уровне в каждом матче. Рэшфорд — будущее «Манчестер Юнайтед». Вначале я считал его индивидуалистом, а сейчас он больше играет на команду.
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Происшествия
Найденная в Утрехте записка говорит о террористических мотивах стрелка
По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.
Обновлено в 09:19
Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
Обновлено в 09:23
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Общество
Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика
«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов
Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Авто
Кен Блок примет участие в гонках на фургоне Ford Transit
Фургоны Ford Transit для Блока и его команды Hoonigan Racing были модернизирован компанией компания Galpin Auto Sports.
Обновлено в 05:27
Футбол
Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стеклом
Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка
В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Британская полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим людям
Британские полицейские ведут переговоры с мужчиной, который заперся в машине на юге Лондона и утверждает, что он вооружен, и угрожает "причинить вред другим людям".
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Политика
Москалькова вылетит в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 09:15
Наука
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Общество
Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу
Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Общество
Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам
Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России
Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Космос
Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент
Обновлено в 08:00
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения
"Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин", - сообщила Волк.
Обновлено в 04:35
Недвижимость
Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами
Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Единоборства
Шлеменко 4 мая в Челябинске встретится с экс-бойцом UFC Андраде
Россиянин Александр Шлеменко 4 мая в Челябинске проведет схватку с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Вискарди Андраде, сообщили РИА Новости в пресс-службе промоутерской компании RCC.
Обновлено в 09:14
Спорт
Большунов рассказал, за счет чего сохранил силы на конец сезона
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него остались силы на концовку сезона из-за тяжелых тренировок в летний внесоревновательный период.
Обновлено в 07:25
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Матери Марии Порошиной вызвали скорую
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54