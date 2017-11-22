Футбол
Ибрагимович считает Погба и Рэшфорда будущим «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 15:00
Хочет играть на уровне в каждом матче. Рэшфорд — будущее «Манчестер Юнайтед». Вначале я считал его индивидуалистом, а сейчас он больше играет на команду.
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Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 02:00
Общество
В Госдуму внесли проект о возвращении сезонного перевода времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени, следует из базы данных ГД.
Обновлено в 03:19
Энергетика
«Лукойл» поддержал возврат продажи слабоалкогольных напитков на АЗС
"Лукойл" поддерживает возврат продажи слабоалкогольных напитков на АЗС, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 01:57
Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Происшествия
В подмосковном Чехове семь человек отравились газом
Утром 19 марта в квартире жилого дома в подмосковном Чехове семь человек отравились газом.
Обновлено в 03:53
Политика
Эксперт назвала Зеленского лидером президентской гонки на Украине
Шоумен Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине, считает украинский политолог Елена Дяченко.
Обновлено в 04:24
Политика
Делегаты из Германии оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет
Зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш рассказал, что члены делегации общественников из Германии высоко оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.
Обновлено в 03:36
Политика
Законопроект о доплатах к пенсиям одобрен к принятию во II чтении
На заседании 19 марта Госдума, как предполагается, рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:00
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Общество
The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира
Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж. В прошлом году Сингапур был единоличным лидером.
Обновлено в 04:10
Политика
RT France пожаловался в полицию на угрозы сотрудникам
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала об угрозах в адрес сотрудников телеканала RT France.
Обновлено в 04:41
Общество
Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В МЧС ЛНР сообщили о взрыве в Луганске
Обновлено в 04:42
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Ранее сообщалось, что три человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
«Зенит» поздравил Кокорина с днем рождения
Петербургский «Зенит» поздравил футболиста Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO
Акции «Черкизово» на торгах Московской биржи подешевели на 15% после того, как группа объявила о намерении провести предложение своих обыкновенных акций.
Обновлено в 04:37
Политика
В Якутии усилят меры по борьбе с незаконной миграцией
Власти Якутии усилят меры по борьбе с незаконной миграцией.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Лукашенко поздравил с юбилеем Валерия Леонтьева
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Общество
Губернатор поддержит семью школьницы, написавшей письмо Путину
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона окажут помощь и поддержку семье 12-летней школьницы Таси Перчиковой, которая написала письмо президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 17:22
Транспорт
Московским водителям рекомендуют пока не переходить на летнюю резину
В ближайшее время московским автомобилистам лучше оставаться на зимней резине из-за возможного образования гололедицы на дорогах, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопило
По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
ЦИК получил от КПРФ документы о передаче Грудинину мандата Алферова
Центризбирком получил документы КПРФ о передаче депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты, директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Волхове студент грозился расстрелять всех в колледже
Заявительница рассказала, что 16-летний подросток написал на своей страничке, что расстреляет всех в колледже.
Обновлено в 04:00