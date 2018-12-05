Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»
Чемпионат
10:39

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen. По информации источника, семья 37-летнего футболиста счастлива в Лос-Анджелесе и выступает против возвращения Ибрагимовича в Европу.
Чемпионат10:39

Подробнее о событии

СМИ: Ибрагимович отказался от возвращения в «Милан»

Советский спорт11:08

СМИ: Ибрагимович не станет переходить в «Милан»

Спорт-Экспресс10:58

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Чемпионат10:39

Ибрагимович не будет выступать за «Милан»

Евро-футбол.ру11:26

Ибрагимович решил остаться в США

Soccer.ru10:26

Переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Газета.Ru01:39

СМИ: Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на грани срыва

Матч ТВ00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом» в Кубке России

Обновлено в 14:08
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:39
Футбол

Валерий Карпин: «Ростов» боялся атаковать в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей (2:2) с «Краснодаром» в рамках первой игры 1/4 финала Кубка России отметил самоотдачу и дисциплину своих футболистов, а также остался доволен результатом встречи.
Обновлено в 14:05
Футбол

Жозе Моуринью может снова возглавить мадридский «Реал»

Обновлено в 13:50
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 14:00
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 14:01
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 13:40
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 13:58
Футбол

Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Обновлено в 12:59
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 10:44
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

Катар опроверг возможность совместного проведения чемпионата мира-2022

Заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер заявил, что Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении турнира.
Обновлено в 14:05
Футбол

Олег Кононов: Для наработки нового футбола нужен хотя бы 21 день, а мы работали меньше

Что-то начинается вырабатываться хотя бы через 21 день тренировок, а мы еще и этого времени не отработали, - сказал Кононов.
Обновлено в 14:08
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное