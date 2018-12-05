Футбол
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen. По информации источника, семья 37-летнего футболиста счастлива в Лос-Анджелесе и выступает против возвращения Ибрагимовича в Европу.
Чемпионат10:39
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Футбол
Локомотив — Рубин 0:0 (2-й тайм)
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг и хавбек «Рубина» Вячеслав Подберезкин из-за травм были вынуждены покинуть поле в начале первого четвертьфинального матча Кубка России.
Обновлено в 12:29
Футбол
Спартак — Урал 1:0 (2-й тайм)
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед матчем с «Уралом» заявил, что команде пришло время выиграть этот турнир.
Обновлено в 11:52
Футбол
Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева
Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 11:07
Футбол
Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде
Обновлено в 11:17
Футбол
ФК «Ростов» проигрывает «Краснодару» в Кубке России: онлайн donnews.ru
Футбольный клуб «Ростов» 5 декабря в первом матче 1/4 финала Кубка России сыграет в гостях с «Краснодаром».
Обновлено в 11:17
Футбол
Моуринью открыт к возвращению в «Реал»
Обновлено в 12:24
Футбол
Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить
Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.
Обновлено в 09:43
Футбол
Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»
Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Обновлено в 12:30
Футбол
Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
Футбол
Навас намерен уйти из «Реала» в январе
Навас потерял место в стартовом составе мадридского клуба после перехода из "Челси" бельгийца Тибо Куртуа.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Бавария» может подписать де Лигта и де Йонга за 150 млн евро
По данным Bild, немецкий клуб может подписать де Лигта и де Йонга за 150 миллионов евро.
Обновлено в 12:15
Футбол
Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол
Хавбек «Спартака» попал в команду недели FIFA 19
В число запасных команды попал полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (рейтинг FIFA 19 — 81), который отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).
Обновлено в 11:43
Футбол
Президент «Лиона» сравнил беспорядки во Франции с военным положением на Украине
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что беспорядки во Франции схожи с военным положением на Украине.
Обновлено в 11:30