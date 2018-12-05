Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»
Чемпионат
10:39

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen. По информации источника, семья 37-летнего футболиста счастлива в Лос-Анджелесе и выступает против возвращения Ибрагимовича в Европу.
Чемпионат10:39

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СМИ: Ибрагимович отказался от возвращения в «Милан»

Советский спорт11:08

СМИ: Ибрагимович не станет переходить в «Милан»

Спорт-Экспресс10:58

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Чемпионат10:39

Ибрагимович не будет выступать за «Милан»

Евро-футбол.ру11:26

Переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Газета.Ru01:39

СМИ: Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на грани срыва

Матч ТВ00:19

СМИ: Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на грани срыва

Sportbox.RU00:19
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Футбол

Локомотив — Рубин 0:0 (2-й тайм)

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг и хавбек «Рубина» Вячеслав Подберезкин из-за травм были вынуждены покинуть поле в начале первого четвертьфинального матча Кубка России.
Обновлено в 12:29
Футбол

Спартак — Урал 1:0 (2-й тайм)

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед матчем с «Уралом» заявил, что команде пришло время выиграть этот турнир.
Обновлено в 11:52
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 11:07
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 11:17
Футбол

ФК «Ростов» проигрывает «Краснодару» в Кубке России: онлайн donnews.ru

Футбольный клуб «Ростов» 5 декабря в первом матче 1/4 финала Кубка России сыграет в гостях с «Краснодаром».
Обновлено в 11:17
Футбол

Моуринью открыт к возвращению в «Реал»

Обновлено в 12:24
Футбол

Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.
Обновлено в 09:43
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 12:30
Футбол

Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
Футбол

Навас намерен уйти из «Реала» в январе

Навас потерял место в стартовом составе мадридского клуба после перехода из "Челси" бельгийца Тибо Куртуа.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Бавария» может подписать де Лигта и де Йонга за 150 млн евро

По данным Bild, немецкий клуб может подписать де Лигта и де Йонга за 150 миллионов евро.
Обновлено в 12:15
Футбол

Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол

Хавбек «Спартака» попал в команду недели FIFA 19

В число запасных команды попал полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (рейтинг FIFA 19 — 81), который отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).
Обновлено в 11:43
Футбол

Президент «Лиона» сравнил беспорядки во Франции с военным положением на Украине

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что беспорядки во Франции схожи с военным положением на Украине.
Обновлено в 11:30
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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