Футбол
Ибрагимович раскритиковал регламент MLSRT на русском 03:11
Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
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Лукаку взял в «Интере» номер Икарди
Обновлено в 03:44
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
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В Москве прощаются с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Бондарчук похвасталась шикарной фигурой в бикини
Обновлено вчера в 15:06
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
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Кино
Осенью в Чехии пройдет фестиваль «Новый русский фильм»
В пяти городах Чехии с 27 сентября по 20 октября пройдет второй сезон фестиваля современного российского кино «Новый русский фильм».
Обновлено в 01:01
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
За сутки вода в Амуре у Хабаровска поднялась на 17 сантиметров, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 02:20
Кино
Тарантино поделился идеями своего последнего фильма
Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует снять свой последний, десятый "суперфильм", который подведет итоги всех его предыдущих картин.
Обновлено 07 августа в 08:54
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Экономика
Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ
В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
Обновлено в 00:07
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови самая привлекательная для комаров
Исследование подтвердило, что комары значительно чаще садятся на кожу людей с кровью типа О(I). А вот носители второй группы страдают от укусов примерно в два раза реже.
Обновлено в 02:00
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.
Обновлено в 04:18
Политика
Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
Власти столицы рассказали о последствиях непогоды
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Культура
«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Обновлено вчера в 14:46
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Гаджеты
В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 03:49
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33