Футбол

Ибрагимович раскритиковал регламент MLSRT на русском 03:11

Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
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Ибрагимович назвал фигнёй регламент в MLS

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Ибрагимович раскритиковал регламент MLS

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Ибрагимович – о формате МЛС: «Это полная фигня. Как выработать победный менталитет, если нужно только попасть в плей-офф»

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Ибрагимович раскритиковал систему плей-офф в MLS

Спорт-Экспресс02:28

Златан Ибрагимович оштрафован за симуляцию

Все про Спорт ру06 августа в 18:54
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

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Происшествия

Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной

После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
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Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

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Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
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В Москве прощаются с Вилли Токаревым

Обновлено в 04:46
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Бондарчук похвасталась шикарной фигурой в бикини

Обновлено вчера в 15:06
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Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
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Кино

Осенью в Чехии пройдет фестиваль «Новый русский фильм»

В пяти городах Чехии с 27 сентября по 20 октября пройдет второй сезон фестиваля современного российского кино «Новый русский фильм».
Обновлено в 01:01
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

За сутки вода в Амуре у Хабаровска поднялась на 17 сантиметров, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Кино

Тарантино поделился идеями своего последнего фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует снять свой последний, десятый "суперфильм", который подведет итоги всех его предыдущих картин.
Обновлено 07 августа в 08:54
Экономика

Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов

Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
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Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ

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Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

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Обновлено в 00:07
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови самая привлекательная для комаров

Исследование подтвердило, что комары значительно чаще садятся на кожу людей с кровью типа О(I). А вот носители второй группы страдают от укусов примерно в два раза реже.
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Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

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Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
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Власти столицы рассказали о последствиях непогоды

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Армия и оружие

Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации

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Обновлено вчера в 21:11
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«Квартал 95» нашел замену Зеленскому

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Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

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Происшествия

СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
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ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
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В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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