Футбол

Ибрагимович раскритиковал регламент MLSRT на русском 03:11

Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
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