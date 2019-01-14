Футбол

Ибрагимович раскритиковал Роналду за переход в «Ювентус»
Евро-футбол.ру
15:55

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в "Ювентус".
Евро-футбол.ру15:55

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Ибрагимович: переход Роналду в «Ювентус» — это вообще не вызов

Чемпионат15:40

Ибрагимович раскритиковал Роналду в связи с переходом в «Ювентус»

Газета.Ru15:50

Ибрагимович - о переходе Роналду в «Ювентус»: «Это вообще не вызов для него»

Спорт-Экспресс15:50

Златан Ибрагимович: «Переход в „Ювентус“ для Роналду— это вызов? Лучше бы перешел в клуб низшего дивизиона»

Матч ТВ15:49

Ибрагимович: «Переход в „Ювентус“ - это не вызов для Роналду»

Soccer.ru16:06

«Переход в „Ювентус“ — вообще не вызов». Ибрагимович раскритиковал Роналду

Sport24.ru15:13

Ибрагимович раскритиковал Роналду за переход в «Ювентус»

РБК10:00
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

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На территории Киево-Печерской лавры загорелось здание

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Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД

Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено в 12:13
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Энергетика

Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту

В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
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Происшествия

В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек

Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах

В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Стена поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах может обрушиться

Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в ростовском городе Шахты может обрушиться. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Обновлено в 10:50
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Культура

Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина

Обновлено в 15:47
Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Обновлено вчера в 08:29
Спорт

Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ

Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
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США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов

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Обновлено в 11:50
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ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
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Авто

ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге

Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
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Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
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В Саранске проверяют видео сожжения флага России

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Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину

Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
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Исследователи из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) пришли к выводу, что короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза.
Обновлено в 14:58
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Зачем Польша намерена построить остров в Калининградском заливе

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В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
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Происшествия

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53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
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Космос

Обозначена дата демозапуска космического корабля Crew Dragon

На 9 февраля может быть назначен запуск нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС).
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге, передает "Светский спорт".
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Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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