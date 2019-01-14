Футбол

Ибрагимович раскритиковал Роналду за переход в «Ювентус»
Евро-футбол.ру
15:55

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в "Ювентус".
Евро-футбол.ру15:55

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Ибрагимович: «Переход в „Ювентус“ - это не вызов для Роналду»

Soccer.ru16:06

Ибрагимович раскритиковал Роналду в связи с переходом в «Ювентус»

Газета.Ru15:50

«Переход в „Ювентус“ — вообще не вызов». Ибрагимович раскритиковал Роналду

Sport24.ru15:13

Златан Ибрагимович: «Переход в „Ювентус“ для Роналду— это вызов? Лучше бы перешел в клуб низшего дивизиона»

Матч ТВ15:49

Ибрагимович: переход Роналду в «Ювентус» — это вообще не вызов

Чемпионат15:40

Ибрагимович - о переходе Роналду в «Ювентус»: «Это вообще не вызов для него»

Спорт-Экспресс15:50

Ибрагимович раскритиковал Роналду за переход в «Ювентус»

РБК10:00
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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