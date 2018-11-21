Футбол

Ибрагимович прокомментировал гол сборной Швеции в ворота России
Свободная Пресса
05:08

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Один из авторов забитых голов Виктор Линделеф, который играл вместе с Ибрагимовичем в «Манчестер Юнайтед», опубликовал фото своего результативного удара по воротам Андрея Лунева с комментарием «Смотри, Златан». В ответ 37-летний форвард написал - «Я же говорил, что это легко».
Свободная Пресса05:08

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Ибрагимович прокомментировал гол сборной Швеции в ворота России

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Златан Ибрагимович
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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