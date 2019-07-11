Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Лучшим игроком MLS был признан нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. В девятый раз данную награду получил игрок "ЛА Гэлакси".

Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLS

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