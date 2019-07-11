Футбол
Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLSСпорт-Экспресс 19:46
Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Лучшим игроком MLS был признан нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. В девятый раз данную награду получил игрок "ЛА Гэлакси".
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
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Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.
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Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
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Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
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Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
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Названы 10 опасных для здоровья вещей в доме
Причинами развития разных недугов могут стать коврик для ванной и грязный холодильник.
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