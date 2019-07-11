Футбол

Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLSСпорт-Экспресс 19:46

1 фото
Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Лучшим игроком MLS был признан нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. В девятый раз данную награду получил игрок "ЛА Гэлакси".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS

Sport24.ru20:23

Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLS

Спорт-Экспресс19:46

Ибрагимович признан лучшим игроком MLS

Матч ТВ20:55

Ибрагимович признан лучшим игроком MLS

Sportbox.RU20:55

Ибрагимович – лучший футболист года в МЛС

Soccer.ru20:12

Ибрагимович — лучший игрок года MLS

Чемпионат20:09

Ибрагимович признан игроком года в МЛС

Sports.ru21:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено в 21:24
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено в 21:58
Космос

Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ закончился аварией

Обновлено в 22:57
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России

В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".
Обновлено в 05:02
Политика

Чиновник Годунок опроверг слова Зеленского о его судимости за разбой

По мнению Годунка, Зеленский выгнал его только из-за того, что чиновник начал говорить правду.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено в 12:02
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Общество

Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие

Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено в 22:28
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе

На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Здоровье

Россиян становится меньше. Почему?

Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.
Обновлено в 18:00
Космос

Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

Обновлено в 22:50
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Экономика

Госдума поддержала изменение налогового режима

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.
Обновлено в 08:37
Экономика

Автодилеры предложили максимальную сумму комиссии при оплате картой

В письме главы Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олега Мосеева, направленном в ЦБ и Ассоциацию банков России (АБР) предлагается установить сумму эквайринга в пределах 1-1,5 тысяч рублей.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Здоровье

Названы 10 опасных для здоровья вещей в доме

Причинами развития разных недугов могут стать коврик для ванной и грязный холодильник.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Происшествия

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено в 04:16
Кино

«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными

В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено в 16:38
Общество

Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря

Обновлено в 13:00
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Обновлено в 07:40
Политика

Цискаридзе отреагировал на мат в эфире грузинского телеканала

Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, выступив с нецензурной бранью в адрес российского президента Владимира Путина, оскорбил самого себя.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное