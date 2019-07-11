Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович получил награду лучшего игрока года в США. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признал лучшим игроком сезона в МЛС по версии ESPN.

Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛС

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Политика В Борисполе Зеленский выгнал с совещания секретаря местного горсовета В ходе заседания между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.

Здоровье Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже.

Происшествия По факту пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело По факту пожара на ТЭЦ возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Хоккей КХЛ опубликовала календарь на новый сезон Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".

Наука Найдены самые древние останки человека за пределами Африки Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия Россиянина приговорили на Бали к тюрьме за попытку вывоза орангутана В Индонезии суд назначил 27-летнему россиянину Андрею Жесткову наказание в виде лишения свободы сроком на один год за попытку незаконно вывезти из страны в своем багаже орангутана и других животных, сообщает Jakarta Post.

Спорт CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Авто В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.

Политика МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.

Политика Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.

Общество Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Происшествия В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Здоровье Врачи назвали три признака разрушения печени Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.

Футбол «Крылья Советов» арендовали у «Динамо» Терехова Полузащитник Антон Терехов перешел из "Динамо" в "Крылья Советов" на правах аренды, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.