Футбол
Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛСBookmaker-ratings.ru 03:39
Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович получил награду лучшего игрока года в США. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признал лучшим игроком сезона в МЛС по версии ESPN.
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