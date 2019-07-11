Футбол
Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛСBookmaker-ratings.ru 03:39
Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович получил награду лучшего игрока года в США. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признал лучшим игроком сезона в МЛС по версии ESPN.
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"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
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Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований (ISRO) успешной отправки к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2», запланированной на грядущее воскресенье, 14 июля 2019 года.
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Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
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Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде
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Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
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