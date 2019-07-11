Футбол

Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛСBookmaker-ratings.ru 03:39

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович получил награду лучшего игрока года в США. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признал лучшим игроком сезона в МЛС по версии ESPN.
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Ибрагимович признан игроком года в MLS

Советский спорт00:31

Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS

Sport24.ruвчера в 20:23

Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLS

Спорт-Экспрессвчера в 19:46

Ибрагимович признан лучшим игроком MLS

Матч ТВвчера в 20:55

Ибрагимович – лучший футболист года в МЛС

Soccer.ruвчера в 20:12

Ибрагимович — лучший игрок года в MLS

Чемпионатвчера в 20:09

Ибрагимович признан игроком года в МЛС

Sports.ruвчера в 21:52
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Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.
Обновлено в 10:48
Кино

Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено вчера в 17:01
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Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Авто

В России появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee S-Limited

Американская компания Jeep начала продажи в России специальной версии внедорожника Grand Cherokee – S-Limited.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадилось 2,5 тысячи десантников

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Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей

В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Кино

Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм

Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа – «Гражданина Кейна».
Обновлено в 04:09
Футбол

«Рубин» представил черный комплект формы

Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму.
Обновлено в 08:46
Авто

Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla

"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Турция разместит первые С-400 на сирийской границе

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Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Космос

Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований успешного запуска экспедиции «Чандраян-2»

Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований (ISRO) успешной отправки к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2», запланированной на грядущее воскресенье, 14 июля 2019 года.
Обновлено в 10:38
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти обезьяну с Бали

Обновлено в 10:52
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Обновлено в 09:56
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Обновлено в 11:20
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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