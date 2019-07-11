Футбол

Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛСBookmaker-ratings.ru 03:39

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович получил награду лучшего игрока года в США. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признал лучшим игроком сезона в МЛС по версии ESPN.
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Ибрагимович признан игроком года в MLS

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Ибрагимович — лучший игрок года в MLS

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Ибрагимович признан игроком года в МЛС

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Sport24.ruвчера в 20:23

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Златан Ибрагимович
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