Футбол

Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛСBookmaker-ratings.ru 03:39

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович получил награду лучшего игрока года в США. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признал лучшим игроком сезона в МЛС по версии ESPN.
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Ибрагимович признан игроком года в MLS

Советский спорт00:31

Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS

Sport24.ruвчера в 20:23

Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLS

Спорт-Экспрессвчера в 19:46

Ибрагимович признан лучшим игроком MLS

Матч ТВвчера в 20:55

Ибрагимович – лучший футболист года в МЛС

Soccer.ruвчера в 20:12

Ибрагимович — лучший игрок года в MLS

Чемпионатвчера в 20:09

Ибрагимович признан игроком года в МЛС

Sports.ruвчера в 21:52
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Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Политика

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Эмин ответил на слова Соседова о купленной за деньги отца славе

Эмин ответил на критику музыкального обозревателя Сергея Соседова.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы

Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 04:20
Религия

В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ

Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

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Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Врачи назвали привычки, из-за которых человек быстрее стареет

Какие привычки заставляют нас стареть, читайте в нашем материале. Сокращает нашу жизнь просмотр телевизора более 5-6 часов ежедневно.
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:17
Политика

Депутаты поддержали отставку главы Счетной палаты Татьяны Давыденко

Обновлено в 04:23
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Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

В России появятся похожие на летающие тарелки подлодки

Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

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Музыка

Дима Билан снял клип-пародию на хит из 90-х

Клип Билана начинается с выпуска новостей в каком-то провинциальном городке.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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