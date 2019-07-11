Футбол
Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛСBookmaker-ratings.ru 03:39
Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович получил награду лучшего игрока года в США. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признал лучшим игроком сезона в МЛС по версии ESPN.
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Армия и оружие
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Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
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Эмин ответил на слова Соседова о купленной за деньги отца славе
Эмин ответил на критику музыкального обозревателя Сергея Соседова.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы
Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
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Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии
«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении.
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В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
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В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
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Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
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У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
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Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
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В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
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Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли
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В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
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Армия и оружие
В России появятся похожие на летающие тарелки подлодки
Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
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Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
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Дима Билан снял клип-пародию на хит из 90-х
Клип Билана начинается с выпуска новостей в каком-то провинциальном городке.
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Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
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Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
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