Футбол
Ибрагимович послал тренера соперника после матча MLSРИА Новости 05:01
Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нецензурно оскорбил одного из членов тренерского штаба "Лос-Анджелеса" после матча регулярного чемпионата американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS), сообщает Metro.
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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Xiaomi готовит недорогой смартфон с вытянутым экраном Qin 2
При виде Xiaomi Qin 2 сразу обращается внимание на его очень сильно вытянутый экран.
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Футбол
Де Йонг рассказал, как относится к сравнению с Кройфом
Недавно перешедший в "Барселону" голландский полузащитник Френки де Йонг заявил, что только начинает свой путь и сравнивать его с легендой каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Кройфом пока преждевременно.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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На снимках Марса обнаружена древняя скульптура медведя
Обновлено вчера в 10:42
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Обновлено вчера в 13:18
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В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
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Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
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Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды.
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Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
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Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
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Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14