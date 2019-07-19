Футбол

Ибрагимович послал тренера соперника после матча MLSРИА Новости 05:01

Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нецензурно оскорбил одного из членов тренерского штаба "Лос-Анджелеса" после матча регулярного чемпионата американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS), сообщает Metro.
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Ибрагимович — о хет-трике «Лос-Анджелесу»: «У „Феррари“ сегодня было много топлива»

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Хет-трик Ибрагимовича стал первым «идеальным» в МЛС с 2017 года

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Ибрагимович: я — Лос-Анджелес!!!

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«Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 20 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 06:15

«Лос-Анджелес Гэлакси» - ФК «Лос-Анджелес»: дерби в Калифорнии

Все про Спорт ру18 июля в 18:55
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Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
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Замглавы самарского УФСИН отправили под арест

В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.
Обновлено в 06:08
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

Возможности США разочаровали участника высадки на Луну

Участник первого пилотируемого лунного полёта Базз Олдрин разочарован нынешними возможностями Вашингтона по освоению спутника Земли.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Политика

Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии такой возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные по месту проживания близких родственников.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам

Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено вчера в 08:52
Авто

В Сети появились шпионские снимки нового электрокара Fiat 500e

На шпионских фото, попавших в Сеть, автомобиль скрывает от посторонних глаз камуфляж.
Обновлено в 04:56
Политика

В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта

Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Спорт

Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли квалификацию на ЧМ-2019

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено вчера в 02:46
Гаджеты

Xiaomi готовит недорогой смартфон с вытянутым экраном Qin 2

При виде Xiaomi Qin 2 сразу обращается внимание на его очень сильно вытянутый экран.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Де Йонг рассказал, как относится к сравнению с Кройфом

Недавно перешедший в "Барселону" голландский полузащитник Френки де Йонг заявил, что только начинает свой путь и сравнивать его с легендой каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Кройфом пока преждевременно.
Обновлено в 03:30
Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено 18 июля в 19:28
Космос

На снимках Марса обнаружена древняя скульптура медведя

Обновлено вчера в 10:42
Политика

Министр обороны Украины объяснил инцидент на встрече с Зеленским

Обновлено в 05:23
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Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу

Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия

США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Кино

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 00:54
Спорт

Кини и Картер победили в синхронных прыжках в воду с трамплина на ЧМ

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Футбол

«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Культура

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома

14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области

Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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