Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нецензурно оскорбил одного из членов тренерского штаба "Лос-Анджелеса" после матча регулярного чемпионата американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS), сообщает Metro.

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Происшествия Замглавы самарского УФСИН отправили под арест В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.

Политика Иран задержал британский нефтяной танкер Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика Возможности США разочаровали участника высадки на Луну Участник первого пилотируемого лунного полёта Базз Олдрин разочарован нынешними возможностями Вашингтона по освоению спутника Земли.

Политика Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.

Политика Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии такой возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные по месту проживания близких родственников.

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Авто В Сети появились шпионские снимки нового электрокара Fiat 500e На шпионских фото, попавших в Сеть, автомобиль скрывает от посторонних глаз камуфляж.

Политика В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.

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