Футбол

Ибрагимович похвалил шведа за гол в ворота России
News.ru
04:52

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси», экс-капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил гол защитника национальной команды Виктора Линделефа в ворота России (2:0) в матче Лиги наций. Свою похвалу футболист опубликовал в Twitter.
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Ибрагимович о голе в ворота сборной России: я же говорил, что это легко

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Ибрагимович похвалил шведа за гол в ворота России

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Златан Ибрагимович – Линделефу: «Говорил тебе, что гол – это легко»

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Ибрагимович – про гол в ворота России: «Я же говорил, что это легко»

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Ибрагимович – забившему сборной России Линделёфу: я же говорил, что это легко

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Ибрагимович — о голе Линделефа в ворота России: «Я же тебе говорил, что это легко!»

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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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