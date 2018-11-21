Футбол

Ибрагимович похвалил шведа за гол в ворота России
News.ru
04:52

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси», экс-капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил гол защитника национальной команды Виктора Линделефа в ворота России (2:0) в матче Лиги наций. Свою похвалу футболист опубликовал в Twitter.
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