Футбол

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Eurosport.ru
13:56

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 2019 год, сообщил официальный сайт калифорнийцев. В прошлом сезоне 37-летний нападающий забил 22 мяча в 27 матчах MLS, но это не помогло «Гэлакси» пробиться в плей-офф.
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