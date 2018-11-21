Футбол

Ибрагимович ответил Линделефу после победы над сборной России
Советский спорт
10:41

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович не оставил без внимания запись в Твиттере защитника "тре круне" Виктора Линделефа. Напомним, бывший партнер Ибрагимовича по "Манчестер Юнайтед" опубликовал фото своего результативного удара по воротам Андрея Лунева с комментарием "Смотри, Златан".
Советский спорт10:41

Подробнее о событии

Ибрагимович ответил Линделефу после победы над сборной России

Советский спорт10:41

Ибрагимович о голе в ворота сборной России: я же говорил, что это легко

РИА Новости05:28

Златан Ибрагимович – Линделефу: «Говорил тебе, что гол – это легко»

Матч ТВ04:32

Златан Ибрагимович – Линделефу: «Говорил тебе, что гол – это легко»

Sportbox.RU04:32

Ибрагимович – про гол в ворота России: «Я же говорил, что это легко»

Спорт-Экспресс04:28

Ибрагимович – забившему сборной России Линделёфу: я же говорил, что это легко

Чемпионат04:19

Ибрагимович — о голе Линделефа в ворота России: «Я же тебе говорил, что это легко!»

Sport24.ru03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Обновлено в 12:25
Футбол

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 12:28
Футбол

Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Обновлено в 12:04
Футбол

Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»

Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».
Обновлено в 11:46
Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:21
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 12:28
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:24
Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 10:26
Футбол

Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 09:58
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 12:25
Футбол

Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вышел на работу

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на работу после больничного.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением крайнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который минувшим летом перебрался в «Милан» из «Дженоа».
Обновлено в 12:20
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Линделёф
Шведский футболист
Шведский футболист, центральный защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Швеции. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное