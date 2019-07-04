Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворотаSoccer.ru 03:29
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:47, Вашингтон
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу
Кассир банка в Салавате задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей на съемной квартире в Казани.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени
Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
В Литве с аукциона продается российское судно «Иван Лопатин»
С аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин", принадлежащий российской компании "Мурманское морское пароходство".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено вчера в 07:06
Энергетика
Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»
Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе
Обновлено вчера в 06:00
Энергетика
Цены на бензин в России выросли на 0,4%
Средние цены на бензин за период с 24 по 30 июня 2019 года выросли на 0,1% (на 4 копейки) по сравнению с уровнем неделей ранее.
Обновлено вчера в 10:38
Авто
Снижение продаж легковых автомобилей в РФ в июне замедлилось до 3,3%
В 1-м полугодии продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 2,4% - до 828,750 тыс. против 849,221 тыс. за шесть месяцев 2018 года.
Обновлено вчера в 06:57
Спорт
Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро утверждает, что их голоса на выборах столицы Олимпиады-2016 были куплены Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17
Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.
Обновлено в 04:01
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
В Министерстве обороны России сообщили, что российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США Р-8А Poseidon, приблизившийся к российской границе над акваторией Чёрного моря.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В России сократится список запрещенных для женщин профессий
Минтруд РФ планирует сократить список профессий, которые запрещены для женщин.
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили публично признался Надежде Оболенцевой в любви
Примечательно, что Гигинеишвили познакомил с Оболенцевой свою старшую дочь, 13-летнюю Марию от первого брака с певицей Анастасией Кочетковой, и даже взял девочку на совместный отдых с ним и его избранницей в Майами.
Обновлено в 04:19
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Авто
Появились изображения модели Mitsubishi Lancer
В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 03:18
Общество
Собянин: Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет
Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума.
Обновлено в 03:57