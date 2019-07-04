Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

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Экономика Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Происшествия В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу Кассир банка в Салавате задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей на съемной квартире в Казани.

Происшествия СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.

Происшествия В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.

Экономика «Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Политика ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Происшествия Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Энергетика Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома» Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Энергетика Цены на бензин в России выросли на 0,4% Средние цены на бензин за период с 24 по 30 июня 2019 года выросли на 0,1% (на 4 копейки) по сравнению с уровнем неделей ранее.

Авто Снижение продаж легковых автомобилей в РФ в июне замедлилось до 3,3% В 1-м полугодии продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 2,4% - до 828,750 тыс. против 849,221 тыс. за шесть месяцев 2018 года.

Спорт Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции Экс-губернатор Рио-де-Жанейро утверждает, что их голоса на выборах столицы Олимпиады-2016 были куплены Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году.

Армия и оружие Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17 Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Армия и оружие Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем В Министерстве обороны России сообщили, что российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США Р-8А Poseidon, приблизившийся к российской границе над акваторией Чёрного моря.

Общество В России сократится список запрещенных для женщин профессий Минтруд РФ планирует сократить список профессий, которые запрещены для женщин.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили публично признался Надежде Оболенцевой в любви Примечательно, что Гигинеишвили познакомил с Оболенцевой свою старшую дочь, 13-летнюю Марию от первого брака с певицей Анастасией Кочетковой, и даже взял девочку на совместный отдых с ним и его избранницей в Майами.

Авто На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72 Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.

Авто Появились изображения модели Mitsubishi Lancer В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.