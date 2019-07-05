Спорт

Ибрагимович открутил крышку бутылки ударом ноги с разворотаLenta.ru вчера в 14:00

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте шведского футболиста. Форвард исполнил классический вариант челленджа, открутив крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболист Ибрагимович открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота

Москва-Баку.ruвчера в 23:39

Алло, мы ищем таланты! Калужанин присоединился к «бутылочному челленджу»

Калужские новостивчера в 14:18

Чебоксарец удивил подписчиков новым исполнением знаменитого челленджа

PRO Город Чебоксарывчера в 11:50

Ибрагимович открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота

Lenta.ruвчера в 14:00

Бивол принял участие в челлендже, открутив крышку с бутылки ударом ноги

Матч ТВ04 июля в 22:24

Бивол принял участие в челлендже, открутив крышку с бутылки ударом ноги

Sportbox.RU04 июля в 22:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество

Bellingcat: Генерал ГРУ, которого BBC заподозрили в организации отравления Скрипалей, до этого ездил в Швейцарию

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого BBC заподозрили в организации операции по отравлению Скрипалей, до этого не раз ездил в Швейцарию.
Обновлено в 07:00
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек

Обновлено в 07:00
Игры

В Half-Life Decay обнаружили забавную «пасхалку»

Обновлено в 07:33
Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Обновлено в 05:09
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Общество

МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье

Обновлено в 07:10
Происшествия

Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Политика

Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября

Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Политика

Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией

Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

Обновлено в 07:43
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский назначил главу Львовской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства.
Обновлено в 06:26
Политика

Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Футбол

«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Кино

Фильм «Король лев» оказался на полчаса длиннее оригинала

Оригинальный мультфильм шёл 88 минут. Режиссёр Джон Фавро говорил, что его фильм не будет покадрово повторять оригинал.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Космос

РКК: экипаж корабля «Федерация» погибнет при посадке в океане

В РКК "Энергия" заявили, что экипаж нового космического корабля "Федерация" может погибнуть при аварийном приземлении.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.
Обновлено в 04:43
Общество

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено вчера в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное