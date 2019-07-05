Спорт
Ибрагимович открутил крышку бутылки ударом ноги с разворотаLenta.ru вчера в 14:00
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте шведского футболиста. Форвард исполнил классический вариант челленджа, открутив крышку бутылки ударом ноги с разворота.
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