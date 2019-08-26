Футбол
РБКИбрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS
Дерби двух команд из Лос-Анджелеса завершилось вничью 3:3. В составе «Гэлакси» еще один гол забил Кристиан Павон, а «Лос-Анджелес» ответил голом Карлоса Велы и дублем Латифа Блессинга. Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд.
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