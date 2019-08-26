Футбол

РБКРБКИбрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS

Дерби двух команд из Лос-Анджелеса завершилось вничью 3:3. В составе «Гэлакси» еще один гол забил Кристиан Павон, а «Лос-Анджелес» ответил голом Карлоса Велы и дублем Латифа Блессинга. Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обычная неделя Златана: третий дубль подряд, 22-й гол в 22 матчах и номинация на премию Пушкаша

Sport24.ru05:36

Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» победить в дерби с «Лос-Анджелесом» (видео)

Советский спорт01:17

Златан сделал дубль в 3-м матче подряд. У него 22 гола в 22 играх сезона МЛС

Sports.ru01:16

Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS

Чемпионат02:33

Ибрагимович оформил дубль в третьем матче подряд

Матч ТВ01:46

Ибрагимович оформил 3-й дубль подряд и забил свой 22-й гол. ВИДЕО

Sport.ru03:00

«Гэлакси» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом», Ибрагимович оформил дубль. Видео

Спорт-Экспресс00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Политика

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.
Газета.Ru 11:37
Политика

Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

ТАСС вчера в 23:30
Футбол

Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Культура

Лауреаты «Тавриды-Арт» получили около 87 млн рублей

130 победителей фестиваля получили около 87 млн рублей на реализацию своих проектов.
Культуромания 12:06
Происшествия

Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика

Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость

В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Политика

Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог

Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Происшествия

Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка

Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Экономика

Глава «Аэрофлота» рассказал об IPO «Победы»

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев допустил первичное размещение акций (IPO) «Победы».
Телеканал 360° 07:49
Хоккей

Контрольный матч. «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик»

Горобзор.ру 12:12
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться

Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
OAnews вчера в 05:41
Футбол

«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн

Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Общество

Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости 11:19
Кино

Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей

Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.
Культуромания 11:22
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском 05:25
Футбол

ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов

Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов.
ProstoProSport 09:24
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Политика

Пекин объявил о создании новых зон свободной торговли

Власти Китая объявили о создании новых пилотных зон свободной торговли (ЗСТ), сообщает Синьхуа.
ЭКД 05:51
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Газета.Ru 11:24
Экономика

На российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Футбол

Гол Заболотного не спас «Сочи» от поражения в матче с «Уралом»

Екатеринбургский "Урал" нанес поражение "Сочи" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное