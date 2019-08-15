Футбол
Ибрагимович оформил дубль в матче с «Далласом»Soccer.ru 00:48
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил 4-й дубль в сезоне в матче регулярного чемпионата МЛС против "Далласа" (2:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч МЛС 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 05:55
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество
Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
Обновлено в 01:44
Происшествия
Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео
Пассажир экстренно севшего в районе аэропорта Жуковский самолета Airbus A-321 снял на видео момент столкновения с птицами.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В МВД заявили о росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах
В 2019 году в России резко выросло число нарушений запрета на курение в аэропортах, заявил заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин.
Обновлено в 03:23
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» в I полугодии упали в два раза
Доходы членов правления "Газпрома" в первом полугодии 2019 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 791,42 миллиона рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз
Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США.
Обновлено в 02:42
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Уральский Сбербанк обвинил застройщиков в искусственном повышении цен на жилье
Свердловские застройщики действительно разогревали ситуацию заранее, утверждая, что после реформы долевого строительства начнется массовое закрытие строительных компаний, в том числе, бизнеса, работающего за пределами Екатеринбурга (а значит, с низкими ценами), поскольку после перехода на эскроу-счета такие предприятия не смогут получить финансирование от банков.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В Тихвинской больнице украли банкомат
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп рассчитывает на гуманное решение Пекином кризиса в Гонконге
Обновлено вчера в 19:52
Технологии
Крупнейшие облачные сервисы оказались уязвимыми
Исследовательская группа аналитической компании Palo Alto Networks выявила тридцать четыре миллиона брешей в крупнейших облачных сервисах.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46