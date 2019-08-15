Футбол

Ибрагимович оформил дубль в матче с «Далласом»Soccer.ru 00:48

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил 4-й дубль в сезоне в матче регулярного чемпионата МЛС против "Далласа" (2:0).
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