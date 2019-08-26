Футбол

Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче подрядSoccer.ru 03:32

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович третий раз подряд забил 2 гола в матче, отличившись с «Лос-Анджелесом» (3:3). Zlatan gonna Zlatan.
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Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS

Чемпионат02:33

Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» обыграть «Лос-Анджелес», Вела забил 27-й гол в сезоне

Sport24.ru00:55

Ибрагимович оформил 3-й дубль подряд и забил свой 22-й гол. ВИДЕО

Sport.ru03:00

Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» победить в дерби с «Лос-Анджелесом» (видео)

Советский спорт01:17

Ибрагимович оформил дубль в третьем матче подряд

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Златан сделал дубль в 3-м матче подряд. У него 22 гола в 22 играх сезона МЛС

Sports.ru01:16

«Гэлакси» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом», Ибрагимович оформил дубль. Видео

Спорт-Экспресс00:32
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Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
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Экономика

Сбербанк создает конкурента Системе быстрых платежей от ЦБ

Все изменилось, когда Центробанк заявил о создании Системы быстрых платежей (СБП), тоже позволяющей отправлять деньги людям по простому идентификатору – номеру телефона, но уже между любыми банками – участниками системы.
Обновлено в 03:00
Политика

Ещё одна страна отозвала признание независимости Косово

Ранее США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали Белград прекратить лоббирование отзыва признания Косово в третьих странах.
Обновлено вчера в 21:08
Экономика

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия

В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание

В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Литве задержали двух российских пограничников

В Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Здоровье

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона

Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено вчера в 01:30
Политика

США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок

Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 04:32
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

Обновлено в 04:40
Политика

Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин

Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Здоровье

О массовых увольнениях хирургов в Нижнем Тагиле узнали в Кремле

Скандал с массовыми увольнениями хирургов из больниц в Нижнем Тагиле дошёл до администрации президента России.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Авто

Китайский автопроизводитель представил дешевый аналог Toyota Camry

Китайский автопроизводитель GAC Motor начал производство второго поколения бизнес-седана Trumpchi GA6, который является дешевым аналогом Camry.
Обновлено в 00:58
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Обновлено в 02:03
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Обновлено в 01:23
Футбол

Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России

Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании сыграть за сборную России.
Обновлено в 03:37
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Блогер инсценировал аварию с участием своей матери ради лайков

Обновлено в 04:24
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Футбол

Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»

Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
Обновлено вчера в 12:31
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Златан Ибрагимович
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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