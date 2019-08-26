Футбол
Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче подрядSoccer.ru 03:32
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович третий раз подряд забил 2 гола в матче, отличившись с «Лос-Анджелесом» (3:3). Zlatan gonna Zlatan.
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Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика
Сбербанк создает конкурента Системе быстрых платежей от ЦБ
Все изменилось, когда Центробанк заявил о создании Системы быстрых платежей (СБП), тоже позволяющей отправлять деньги людям по простому идентификатору – номеру телефона, но уже между любыми банками – участниками системы.
Обновлено в 03:00
Политика
Ещё одна страна отозвала признание независимости Косово
Ранее США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали Белград прекратить лоббирование отзыва признания Косово в третьих странах.
Обновлено вчера в 21:08
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Литве задержали двух российских пограничников
В Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей
26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок
Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 04:32
Общество
Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста
Обновлено в 04:28
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
Обновлено в 04:40
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
О массовых увольнениях хирургов в Нижнем Тагиле узнали в Кремле
Скандал с массовыми увольнениями хирургов из больниц в Нижнем Тагиле дошёл до администрации президента России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием
В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Авто
Китайский автопроизводитель представил дешевый аналог Toyota Camry
Китайский автопроизводитель GAC Motor начал производство второго поколения бизнес-седана Trumpchi GA6, который является дешевым аналогом Camry.
Обновлено в 00:58
Экономика
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Футбол
Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России
Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании сыграть за сборную России.
Обновлено в 03:37
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Футбол
Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»
Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
Обновлено вчера в 12:31