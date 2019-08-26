Футбол

Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче подрядSoccer.ru 05:15

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович третий раз подряд забил 2 гола в матче, отличившись в дуэли с «Лос-Анджелесом» (3:3). Zlatan gonna Zlatan.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обычная неделя Златана: третий дубль подряд, 22-й гол в 22 матчах и номинация на премию Пушкаша

Sport24.ru05:36

Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» победить в дерби с «Лос-Анджелесом» (видео)

Советский спорт01:17

Златан сделал дубль в 3-м матче подряд. У него 22 гола в 22 играх сезона МЛС

Sports.ru01:16

Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS

Чемпионат02:33

Ибрагимович оформил дубль в третьем матче подряд

Матч ТВ01:46

Ибрагимович оформил 3-й дубль подряд и забил свой 22-й гол. ВИДЕО

Sport.ru03:00

«Гэлакси» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом», Ибрагимович оформил дубль. Видео

Спорт-Экспресс00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Шоу-бизнес

44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко

Обновлено в 06:14
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Обновлено в 06:05
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским

Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Политика

«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы

Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Красноярец попал под уголовное дело за выброшенную из окна собаку

Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Кино

В Волгограде под открытым небом покажут первый фильм о Гарри Поттере

Обновлено в 02:57
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Происшествия

По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей

Сегодня рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.
Обновлено в 04:45
Наука

Растения на Земле стали вымирать в 350 раз быстрее, чем раньше

Обновлено 24 августа в 22:40
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Киберспорт

Dreams оказалась лучшей игрой gamescom 2019, по мнению жюри

Обновлено вчера в 08:27
Политика

Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле

Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Джей Ло вся в коже пришла на премьеру «Стриптизерш»

Лопес выбрала для этого выхода необычное закрытое бордовое кожаное платье в пол и такой же берет.
Обновлено в 03:00
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Литве задержали двоих российских пограничников

В Литве пограничники задержали двоих вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током

Обновлено в 04:57
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

Обновлено вчера в 19:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное