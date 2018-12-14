Футбол

Ибрагимович сообщил, что остается в MLS
Soccer.ru
08:33

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон. В своем "твиттере" швед выложил видео, которое подписал "MLZ, я еще не закончил с тобой".
Soccer.ru08:33

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Златан Ибрагимович: «МЛС, я с тобой еще не закончил»

Матч ТВ10:56

Ибрагимович намекнул, что останется в MLS

Советский спорт10:35

Ибрагимович: MLS, я с тобой ещё не закончил

Чемпионат10:14

Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Спорт-Экспресс09:49

Златан Ибрагимович: «МЛС, я с тобой еще не закончил»

Sports.ru09:04

«Я еще с вами не закончил». Златан остается в «Гэлакси»

Sport24.ru07:52

Ибрагимович еще может перейти в «Милан»

Газета.Ru14 декабря в 09:24
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Обновлено вчера в 16:08
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Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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