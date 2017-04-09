Футбол

Ибрагимович не вернется в «Милан» и продлит контракт с «Гэлакси»
Спорт-Экспресс
вчера в 19:40

Спортивный директор "Милана" Леонардо сообщил, что клуб не подпишет контракт с форвардом "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем. Форвард выступал за итальянцев с 2010 по 2012 год.
Спорт-Экспрессвчера в 19:40

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Директор «Милана» рассказал о будущем Ибрагимовича

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Директор «Милана»: «Ибрагимович не перейдет в «Милан», он дал слово «Гэлакси»

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Ибрагимович не вернется в «Милан» и продлит контракт с «Гэлакси»

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