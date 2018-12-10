Футбол
Спортивный директор итальянского "Милана" Леонардо исключил переход шведского нападающего американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт". 37-летний футболист останется в своем нынешнем клубе.
Газета.Ru02:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 03:35
Футбол
Кириченко утвержден в должности главного тренера «Уфы»
Обновлено в 03:41
Футбол
ЦСКА взял на матч с «Реалом» 18 футболистов
Обновлено в 03:26
Футбол
«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»
Казанский "Рубин" на выезде в матче матче 17-го тура чемпионата России оказался сильнее "Зенита".
Обновлено в 03:26
Футбол
Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»
Обновлено в 03:40
Футбол
Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»
Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол
Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
Футбол
Доннарумма провел за «Милан» в серии А 100-й полный матч подряд
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в игре чемпионата Италии с «Торино» (0:0). 19-летний голкипер провел за «россонери» в серии А сто подряд матчей, в которых он отыграл все 90 минут.
Обновлено в 03:30
Футбол
Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника
Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) с целью напасть на капитана москвичей Дениса Глушакова, вышел на свободу.
Обновлено в 03:16
Футбол
«МЮ» может приобрести защитника «Тоттенхэма»
Обновлено в 03:23
Футбол
Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»
«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 02:32
Футбол
Давид Луиз может покинуть «Челси» из-за политики клуба
Обновлено в 03:18
Футбол
Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр).
Обновлено в 01:26
Футбол
«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»
Обновлено в 00:40
Футбол
Юрген Клопп: «Просим болельщиков помочь нам в матче с „Наполи“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что атмосфера стадиона «Энфилд» сыграет решающую роль для успеха в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:41