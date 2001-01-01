Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович желает занять руководящую должность в Аяксе. Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером Аякса.

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера

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