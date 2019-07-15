Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»

Политика Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.

Шоу-бизнес Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь 32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.

Политика Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.

Наука На купюру в 50 фунтов поместят портрет математика Алана Тьюринга Чем известен Алан Тьюринг: Британского математика Алана Тьюринга называют отцом информатики и искусственного интеллекта, который существенно повлиял на то, как мы живем сегодня.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.

Общество Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Транспорт Смольный одобрил проект продолжения Шуваловского проспекта Власти Петербурга 15 июля одобрили проект планировки и межевания участка под строительство продолжения Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы, включая развязку ЗСД.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Политика В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17—18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран.

Происшествия В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.

Общество В Новороссийске дворняжка украла с привязи породистого пса В Новороссийске бездомный пес украл с привязи породистую собаку и пошел с ней гулять, видео появилось в Instagram.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.

Политика Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Политика В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.

Политика Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.

Общество Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.

Футбол Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.