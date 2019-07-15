Ибрагимович может вернуться в «Аякс»

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.

Гаджеты Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть Все еще не представленный официально 64-ядерный процессор от AMD показался в свежем рейтинге Processor Arithmetic от бенчмарка SiSoftware.

Экономика Российский рынок оценит санкционные риски Сокращение добычи нефти и обращение в ВТО в связи с введением США пошлин на горячекатаный прокат отражает готовность российских властей поддерживать интересы ключевых для экономики отраслей и рынков.

Здоровье Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.

Политика Порошенко имеет несколько паспортов под чужими именами Бывший президент Украины Петр Порошенко имеет несколько паспортов, оформленных на разные имена.

Экономика Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Здоровье Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.

Шоу-бизнес Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.

Политика Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.

Экономика Эмин Агаларов приобрел российскую версию журнала "ОК!" Бизнесмен и певец Эмин Агаларов стал владельцем российской версии глянцевого издания и одноименного сайта "ОК!".

Транспорт У «Калины» закрыли участок дороги: автомобилисты встали в пробку В Екатеринбурге сегодня, 15 июля, утром скопилась пробка на переулке Базовый, улице комсомольской у "Калины".

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.

Происшествия Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Транспорт СМИ: в Испании рейсы 320 поездов отменили из-за забастовки Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся в понедельник забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.

Футбол Жиньяк выиграл мексиканский «Золотой мяч» Нападающий "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк получил "Золотой мяч" по итогам сезона в Мексике.