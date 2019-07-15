Футбол

Ибрагимович может вернуться в «Аякс»Евро-футбол.ру 01:21

Возможно, после окончания карьеры стану менеджером "Аякса".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ибрагимович метит на должность Ван Дер Сара в «Аяксе»

Sport24.ruвчера в 23:40

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера

Советский спортвчера в 17:02

Ибрагимович может вернуться в «Аякс»

Газета.Ruвчера в 23:27

Ибрагимович бросил вызов Ван Дер Сару. Швед считает, что лучше разбирается в управлении клубом

Матч ТВвчера в 22:01

Златан Ибрагимович: «Вернувшись в „Аякс“ работал бы лучше всех, кто сейчас есть там»

Спорт-Экспрессвчера в 20:38

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»

Чемпионатвчера в 20:51

Ибрагимович после завершения карьеры футболиста может вернуться в «Аякс»

ТАСС01:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Обновлено в 00:24
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Кино

Нового «агента 007» сыграет актриса Лашана Линч

Обновлено в 01:25
Политика

Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков

Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Обновлено вчера в 18:17
Гаджеты

Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть

Все еще не представленный официально 64-ядерный процессор от AMD показался в свежем рейтинге Processor Arithmetic от бенчмарка SiSoftware.
Обновлено в 00:07
Экономика

Российский рынок оценит санкционные риски

Сокращение добычи нефти и обращение в ВТО в связи с введением США пошлин на горячекатаный прокат отражает готовность российских властей поддерживать интересы ключевых для экономики отраслей и рынков.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла

Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено вчера в 00:52
Политика

Порошенко имеет несколько паспортов под чужими именами

Бывший президент Украины Петр Порошенко имеет несколько паспортов, оформленных на разные имена.
Обновлено вчера в 17:47
Космос

США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году

Обновлено в 02:27
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным

Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской

В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов

Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 02:10
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено вчера в 09:19
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei

Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

В России сочли ВМФ России одноразовым

Обновлено вчера в 17:15
Экономика

Эмин Агаларов приобрел российскую версию журнала "ОК!"

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов стал владельцем российской версии глянцевого издания и одноименного сайта "ОК!".
Обновлено в 02:00
Транспорт

У «Калины» закрыли участок дороги: автомобилисты встали в пробку

В Екатеринбурге сегодня, 15 июля, утром скопилась пробка на переулке Базовый, улице комсомольской у "Калины".
Обновлено в 00:48
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
Транспорт

СМИ: в Испании рейсы 320 поездов отменили из-за забастовки

Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся в понедельник забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.
Обновлено в 02:14
Футбол

Жиньяк выиграл мексиканский «Золотой мяч»

Нападающий "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк получил "Золотой мяч" по итогам сезона в Мексике.
Обновлено в 00:42
Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Россияне пострадали при падении ветки в Азербайджане

Обновлено вчера в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное