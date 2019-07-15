Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»Чемпионат вчера в 20:51
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.
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Златан Ибрагимович: «Вернувшись в „Аякс“ работал бы лучше всех, кто сейчас есть там»
Спорт-Экспрессвчера в 20:38
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