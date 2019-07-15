Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»Чемпионат вчера в 20:51

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ибрагимович метит на должность Ван Дер Сара в «Аяксе»

Sport24.ruвчера в 23:40

Ибрагимович бросил вызов Ван Дер Сару. Швед считает, что лучше разбирается в управлении клубом

Матч ТВвчера в 22:01

Ибрагимович может вернуться в «Аякс»

Газета.Ruвчера в 23:27

Ибрагимович после завершения карьеры футболиста может вернуться в «Аякс»

ТАСС01:48

Златан Ибрагимович: «Вернувшись в „Аякс“ работал бы лучше всех, кто сейчас есть там»

Спорт-Экспрессвчера в 20:38

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»

Чемпионатвчера в 20:51

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера

Советский спортвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:02, Вашингтон
Культура

Губерниева раскритиковали за «папа, отец, бацька» в адрес Лукашенко

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске восхитился президентом Белоруссии Александром Лукашенко, назвав его «бацькой».
Обновлено в 05:52
Политика

Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца

Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому

Согласно поручениям, Минздраву следует направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Музыка

В Петербурге прервал концерт Крис Норман

На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Стала известна причина смерти мурманского биатлониста в Крыму

Обновлено в 06:38
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Футбол

Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»

Футбольный специалист Александр Бубнов дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка «Локомотива» с «Рубином».
Обновлено в 03:49
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Экономика

Конгресс США намерен подорвать сделки с российским госдолгом

Вариант с введением санкций против госдолга РФ появлялся за прошедший год в законопроектах Конгресса регулярно.
Обновлено вчера в 11:30
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе

Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Культура

Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Звезда мистического шоу показала снимок с маленьким сыном. Глядя на фото, отчетливо видно, что Мэрилин Керро вновь в положении.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:55
Политика

Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции

В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное