Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»Чемпионат вчера в 20:51
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.
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Златан Ибрагимович: «Вернувшись в „Аякс“ работал бы лучше всех, кто сейчас есть там»
Спорт-Экспрессвчера в 20:38
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Культура
Губерниева раскритиковали за «папа, отец, бацька» в адрес Лукашенко
Российский телеведущий Дмитрий Губерниев на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске восхитился президентом Белоруссии Александром Лукашенко, назвав его «бацькой».
Обновлено в 05:52
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Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу
Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому
Согласно поручениям, Минздраву следует направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Обновлено в 06:11
Футбол
Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»
Футбольный специалист Александр Бубнов дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка «Локомотива» с «Рубином».
Обновлено в 03:49
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Экономика
Конгресс США намерен подорвать сделки с российским госдолгом
Вариант с введением санкций против госдолга РФ появлялся за прошедший год в законопроектах Конгресса регулярно.
Обновлено вчера в 11:30
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Звезда мистического шоу показала снимок с маленьким сыном. Глядя на фото, отчетливо видно, что Мэрилин Керро вновь в положении.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:55
Политика
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.
Обновлено в 04:24